Итальянская Рома заинтересовалась лучшим бомбардиром Шахтера

Один из лидеров донецкого Шахтера Артем Бондаренко привлек внимание ряда европейских клубов. В услугах результативного хавбека заинтересована команда Жозе Моуринью.

Донецкий Шахтер завершил сезон 2022/23 с титулом чемпиона УПЛ и довольно успешной еврокубковой компанией. Молодые футболисты "горняков" попали на радары ведущих клубов Европы.

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Николини: многим нравятся футболисты Шахтера

Итальянская Рома проявила заинтересованность в трансфере атакующего полузащитника Шахтера Артема Бондаренко. Об этом сообщил ассистент спортивного директора "горняков" Карло Николини.

Мне кажется нормальным, что большие команды, как в случае с Бондаренко Рома, но и многие другие, нацелились на игроков Шахтера. В июне [2022] у нас не было команды, а в сентябре мы уже стартовали в Лиге чемпионов, где вскоре обыграли Лейпциг, одну из лучших команд европейского футбола, сыграли вничью с Реалом. Конечно, многим нравятся наши футболисты,

– сказал Николине.

При этом итальянец заметил, что Шахтер не заинтересован в немедленном трансфере. Бондаренко стал одним из лидеров "горняков", на котором держится командная игра. Поэтому клуб не отдаст его даже за 20 миллионов евро.

"Бондаренко имеет отличную технику, следит за пространством, умеет оценивать работу оппонента, имеет навыки реализации моментов и физическую форму, которая позволяет ему хорошо действовать с места. Он очень важный игрок, на мой взгляд, но я не думаю, что кто-то купит его сейчас Я даже не о цифрах, а о том, что футболисты, за которых платят по 60-70 миллионов евро, потом не могут связать двух передач, но в то же время есть ребята, которые три года в Лиге чемпионов, которые едут на "Бернабеу", чтобы сыграть отличную игру, и мы оцениваем их только в 15-20 миллионов? Сейчас Шахтер хочет построить конкурентоспособную команду", – заявил Николине.

Напомним, что сразу несколько игроков Шахтера могут в летнее межсезонье сменить команду. Голкипер Анатолий Трубин, решивший не продлевать контракт с "горняками", заинтересовал Ювентус, Севилью и Бенфику. Английский Брайтон, которую тренируюет экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, мечтает подписать Николая Матвиенко. Там же может оказаться и Артем Бондаренко.

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