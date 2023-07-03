Мастерство дня: в УЕФА в восторге от финта Бондаренко, который обманул защиту Франции – видео

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко отличился голом в четвертьфинале Евро-2023 в ворота сборной Франции. Его мастерство во время атаки поразило УЕФА.

В четвертьфинале молодежного чемпионата Европы 2023 сборной Украины выпало играть против французов. Наша команда пропустила первыми гол, но еще в первом тайме сумела не только сравнять счет, но и выйти вперед. Все благодаря дублю Судакова и результативным действиям Мудрика.

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Окончательный счет в матче установил Бондаренко уже в конце второго тайма. Получив пас от Назаренко, он одним движением обыграл Люкеба, а после этого перекинул мяч над вышедшим на перехват голкипером Щевалье.

В УЕФА не оставили без внимания мастерство украинского футболиста. Именно его финт они назвали "мастерством дня" на Евро-2023 по итогам матчей 2 июля.

Кроме того, гол Бондаренко, как и гол Судакова – среди претендентов на звание лучших в четвертьфинале Евро-2024.

Видео гола Бондаренко в ворота Франции