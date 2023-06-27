Не только Ярмоленко: в лагерь "Динамо" вернулся еще один опытный форвард
Источник:ТаТоТаке
Футболисты киевского Динамо 26 июня вышли из отпуска и провели первую тренировку. Вскоре к составу киевлян присоединится нападающий Артем Беседин.
Артем Беседин весеннюю часть сезона 2022/23 провел в чемпионате Кипра, где играл за Омонию. В конце мая украинский форвард получил неприятную травму.
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К счастью, самые плохие прогнозы не оправдались. Предварительный диагноз о повреждении крестообразных связок не подтвердился.
По информации источника, у Беседина диагностировали надрыв боковой связки колена. Форвард находится в Киеве, где проходит курс реабилитации. Медики прогнозируют, что уже в этом месяце Артем приступит к тренировкам. Ранее была информация, что нападающему киевлян придется пропустить не менее 6 месяцев.
- Отметим, что прошлый сезон Артем Беседин не может занести в свой актив. Играя за Динамо и Оманию форвард сумел забить лишь 1 мяч и отдать 2 ассиста в 35 матчах.
- Несмотря на низкую результативность, заинтересованность в услугах игрока сборной Украины проявляют отечественные и зарубежные клубы.
- Кстати, срок контракта Беседина с Динамо истекает в декабре 2024 года. Трансферная стоимость 27-летнего форварда составляет 1,2 миллиона евро.