Артем Бєсєдін весняну частину сезону 2022/23 провів у чемпіонаті Кіпру, де грав за Омонію. Наприкінці травня український форвард отримав неприємну травму.

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На щастя, найгірші прогнози не виправдалися. Попередній діагноз про пошкодження хрестоподібних зв'язок не підтвердився.

За інформацією джерела, у Бєсєдіна діагностували надрив бічної зв'язки коліна. Форвард наразі перебуває в Києві, де проходить курс реабілітації. Медики прогнозують, що вже цього місяця Артем розпочне тренування. Раніше була інформація, що нападнику киян доведеться пропустити щонайменше 6 місяців.