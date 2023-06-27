Артем Бєсєдін весняну частину сезону 2022/23 провів у чемпіонаті Кіпру, де грав за Омонію. Наприкінці травня український форвард отримав неприємну травму.
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На щастя, найгірші прогнози не виправдалися. Попередній діагноз про пошкодження хрестоподібних зв'язок не підтвердився.
За інформацією джерела, у Бєсєдіна діагностували надрив бічної зв'язки коліна. Форвард наразі перебуває в Києві, де проходить курс реабілітації. Медики прогнозують, що вже цього місяця Артем розпочне тренування. Раніше була інформація, що нападнику киян доведеться пропустити щонайменше 6 місяців.
- Зазначимо, що минулий сезон Артем Бєсєдін не може занести у свій актив. Граючи за Динамо та Омонію форвард спромігся забити лише 1 м'яч та віддати 2 асисти в 35 матчах.
- Попри низьку результативність зацікавленість у послугах гравця збірної України виявляють вітчизняні та закордонні клуби.
- До речі термін контракту Бєсєдіна з Динамо спливає в грудні 2024 року. Трансферна вартість 27-річного форварда становить 1,2 мільйона євро.