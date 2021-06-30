Беседин больше не сыграет на Евро-2020 и покинул расположение сборной Украины
Источник:инстаграм Александра Шовковского
Тренер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции. СаШо вспомнил травму Беседина.
Футболист Динамо уже покинул расположение сборной и вернулся в Киев. Там он пройдет обследование, которое позволит оценить серьезность травмы.
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"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным", – написал Шовковский.
Тяжелая травма Артема Беседина
- Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстра-тайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл менее десяти минут.
- На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседин.
- После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.