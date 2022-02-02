Арсенал заплатил более 8 миллионов евро новичку Барселоны
Источник:The Times
Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лондонский Арсенал, в котором в конце 2021 года потерял статус капитана. "Канониры" расторгли контракт с габонцем, за что футболист получил немалую сумму на свой счет.
Зарплата Обамеянга уменьшилась в 84 раза
По данным The Times, Арсенал выплатил Обамеянгу почти 7 миллионов фунтов стерлингов (около 8,4 миллиона евро), чтобы разорвать с ним контракт.
К слову Обамеянг стал игроком Барселоны
У футболиста и клуба был контракт до 30 июня 2023 года. И после того, как габанец нарушил дисциплину и был отстранен от команды, Арсенал пытался избавиться от Обамеянга.
Сообщается, что в Арсенале 32-летний Пьер-Эмерик получал 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю (почти 420 тысяч евро).
Ради перехода в Барселону Обамеянг согласился на значительное снижение зарплаты. По данным СМИ, игрок до конца сезона будет получать 5 тысяч евро в неделю.
Только со следующего сезона его зарплата увеличится.
Обамеянг перешел в Барселону
- Арсенал расторг контракт с Обамеянгом, что позволило футболисту перейти в Барселону в статусе свободного агента.
- В этом сезоне Обамеянг провел 15 матчей за Арсенал и забил 7 голов.
- Помимо Арсенала, Кабанец выступал за Боруссию Дортмунд, Милан, Монако, Лилль и Сент-Этьен.