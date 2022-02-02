Зарплата Обамеянга зменшилася у 84 рази
За даними The Times, Арсенал виплатив Обамеянгу майже 7 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 8,4 мільйона євро), щоб розірвати з ним контракт.
До слова Обамеянг став гравцем Барселони
У футболіста й клубу був контракт до 30 червня 2023 року. Та після того, як габонець порушив дисципліну й був відсторонений від команди, Арсенал намагався позбутися Обамеянга.
Повідомляється, що в Арсеналі 32-річний П'єр-Емерік отримував 350 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (майже 420 тисяч євро).
Заради переходу в Барселону Обамеянг погодився на значне зниження зарплати. За даними ЗМІ, гравець до кінця сезону отримуватиме 5 тисяч євро на тиждень.
Тільки з наступного сезону його зарплата збільшиться.
Обамеянг перейшов у Барселону
- Арсенал розірвав контракт з Обамеянгом, що дозволило футболісту перейти в Барселону в статусі вільного агента.
- У цьому сезоні Обамеянг провів 15 матчів за Арсенал і забив 7 голів.
- Окрім Арсеналу, габонець виступав за Боруссію Дортмунд, Мілан, Монако, Лілль та Сент-Етьєн.