Зарплата Обамеянга уменьшилась в 84 раза

По данным The Times, Арсенал выплатил Обамеянгу почти 7 миллионов фунтов стерлингов (около 8,4 миллиона евро), чтобы разорвать с ним контракт.

К слову Обамеянг стал игроком Барселоны

У футболиста и клуба был контракт до 30 июня 2023 года. И после того, как габанец нарушил дисциплину и был отстранен от команды, Арсенал пытался избавиться от Обамеянга.

Сообщается, что в Арсенале 32-летний Пьер-Эмерик получал 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю (почти 420 тысяч евро).

Ради перехода в Барселону Обамеянг согласился на значительное снижение зарплаты. По данным СМИ, игрок до конца сезона будет получать 5 тысяч евро в неделю.

Только со следующего сезона его зарплата увеличится.

Обамеянг перешел в Барселону