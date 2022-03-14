Арсенал включил Лужного в заявку на матч против Лестера: в раздевалке повесили футболку украинца

Арсенал поддержал украинца Олега Лужного. Он выступал за клуб с 1999 по 2003 год.

Украинец получил персональную футболку

Арсенал разместил имя и фамилию украинца в заявке команды на матч с Лестером. Его данные оказались в списке игроков в официальной программе на поединок.

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Также в раздевалке повесили футболку Лужного с 22-м номером, под которым он играл за лондонцев. Так клуб выразил поддержку Украине, которая героически борется против путинского режима.



Арсенал повесил футболку Лужного в раздевалке / ФК Арсенал

Арсенал повесил футболку Лужного в раздевалке / ФК Арсенал

Перед игрой фаны "канониров" стояли с баннером "Футбол стоит вместе" у стадиона.



Болельщики Арсенала поддержали Украину / Фото ФК Арсенал

Карьера украинца в АПЛ