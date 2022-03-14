Украинец получил персональную футболку
Арсенал разместил имя и фамилию украинца в заявке команды на матч с Лестером. Его данные оказались в списке игроков в официальной программе на поединок.
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Также в раздевалке повесили футболку Лужного с 22-м номером, под которым он играл за лондонцев. Так клуб выразил поддержку Украине, которая героически борется против путинского режима.
Арсенал повесил футболку Лужного в раздевалке / ФК Арсенал
Арсенал повесил футболку Лужного в раздевалке / ФК Арсенал
Перед игрой фаны "канониров" стояли с баннером "Футбол стоит вместе" у стадиона.
Болельщики Арсенала поддержали Украину / Фото ФК Арсенал
Карьера украинца в АПЛ
- Лужный выступал за Арсенал с 1999 по 2003 год. Сыграл 109 матчей и выиграл АПЛ и два Кубка Англии.
- Сейчас знаменитый футболист отстаивает Украину в составе территориальной обороны.