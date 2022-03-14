Українець отримав персональну футболку

Арсенал розмістив ім’я та прізвище українця в заявці команди на матч з Лестером. Його дані опинилися в переліку гравців у офіційній програмці на поєдинок.

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Також у роздягальні повісили футболку Лужного з 22-м номером, під яким він грав за лондонців. Так клуб висловив підтримку Україні, яка героїчно бореться проти путінського режиму.



Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / Фото ФК Арсенал



Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / ФК Арсенал

Перед грою фани "канонірів" стояли з банером "Футбол стоїть разом" біля стадіону.



Вболівальники Арсеналу підтримали Україну / Фото ФК Арсенал

Кар'єра українця в АПЛ