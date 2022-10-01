Арсенал с Зинченко нанес Тоттенхэму первый в сезоне и закрепился на вершине АПЛ

После небольшой паузы АПЛ возвращается к матчам девятого тура. В субботу, 1 октября, произошло дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе Арсенала. Для него это первый матч после небольшой паузы из-за травмы, пишет 24 канал .

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Арсенал – Тоттенхэм 3:1

Голы: Парти 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)

В середине сентября украинец во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы. Именно поэтому Зинченко не сыграл в сентябрьских матчах Лиги наций-2022/2023.

Для Зинченко это 81 матч АПЛ в карьере. Столько же матчей было на счету бывшего защитника Олега Лужного, ранее выступавшего за Арсенал и Вулвергемптон.

Подопечные Микеля Артеты открыли счет в матче 20-й минуте. Мощным ударом из-за пределов штрафной отличился Томас Партей.

На 31-й минуте "шпоры" выровняли счет благодаря реализованному пенальти Гарри Кейну.

"Канониры" вышли вперед уже во второй части матча. На 49-й минуте Габриэл Жезус отличился забитым мячом. На 62-й минуте гости остались в меньшинстве. Эмерсон грубо сфолил и получил прямую красную карточку.

Хозяева матча этим воспользовались и уже через 5 минут Гранит Джака отправил третий мяч в ворота Тоттенхэма.

Зинченко был заменен на 73-й минуте встречи.

Положение в турнирной таблице АПЛ

Арсенал закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 21 балл.

Тоттенхэм остался на третьем месте с 17 очками.

В следующем туре "канониры" будут принимать Ливерпуль. Матч состоится 9 октября. "Шпоры" в следующем поединке, 8 октября, сойдутся с Брайтоном раньше.