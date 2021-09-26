Арсенал забил 3 гола Тоттенхэму и одержал сенсационную победу в матче АПЛ

Арсенал после провального старта сезона, похоже, начинает воскресать. После побед над Норвичем и Бернли "канониры" 26 сентября сняли скальп с Тоттенхэма в дерби Северного Лондона. Арсенал одержал победу в 6 туре АПЛ.

Арсенал – Тоттенхэм 3:1

Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 27 Сака, 34 – Сон, 79

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Команда Микеля Артеты ошеломила соперника тремя голами уже в первом тайме. Дебютный гол в матче забил Смит-Роу.

Букайо Сака продемонстрировал отличное видение поля и отдал остроумный пас на Смит-Роу. Игрок "канониров" точным ударом в одно касание низом отправил мяч в сетку по центру ворот.

Вторую результативную атаку Арсенала разогнал Джака. После образцовой комбинации в воротах Лёриса расписался Обамеянг. Еще до перерыва Арсенал утроил преимущество.

Сака до последнего доиграл момента в штрафной соперника и, продавив защитника, покатил мяч мимо голкипера!

После перерыва Кейн имел сразу две возможности сократить отставание в счете. Сначала нападающий Тоттенхэма пробил низом в угол ворот Ремсдейла, однако вратарь отбил мяч. Во втором моменте Кейн не смог реализовать выход один на один.

"Шпоры" таки добились своего на 79 минуте. Сон подобрал мяч в штрафной соперника и вколотил его по центру ворот. Гол Сона стал первым для Тоттенхэма за три матча в АПЛ!

Несмотря на пропущенный гол Арсенал не позволил Тоттенхэму осуществить камбэк. Хотя уже в компенсированное время гости могли вернуть интригу: мяч после удара Моури попал в перекладину.

В итоге Арсенал отпраздновал важную победу в дерби.

Благодаря победе Арсенал сравнялся с Тоттенхэмом по набранным очкам – по 9. После 6 туров "канониры" занимают 10 место, когда Тоттенхэм – 11.