Арсенал – Тоттенхем 3:1

Голи: Сміт-Роу, 12, Обамеянг, 27, Сака, 34 – Сон, 79

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Команда Мікеля Артети приголомшила суперника трьома голами вже у першому таймі. Дебютний гол у матчі забив Сміт-Роу.

Букайо Сака продемонстрував чудове бачення поля й віддав дотепний пас на Сміт-Роу. Гравець "канонірів" влучним ударом в один дотик низом відправив м'яч у сітку по центру воріт.

Друку результативну атаку Арсеналу розігнав Джака. Після зразкової комбінації у воротах Льоріса розписався Обамеянг. Ще до перерви Арсенал потроїв перевагу.

Сака до останнього дограв моменту у штрафному суперника й, протиснувши оборонця, покотив м'яч повз голкіпера!

Після перерви Гаррі Кейн мав відразу дві нагоди скоротити відставання у рахунку. Спершу нападник Тоттенхема пробив низом у кут воріт Ремсдейла, однак воротар відбив м'яч. У другому моменті Кейн не зміг реалізувати вихід віч-на-віч.

"Шпори" таки досягли свого на 79 хвилині. Сон підібрав м'яч у штрафному майданчику суперника та вгатив його по центру воріт. Гол Сона став першим для Тоттенхема за три матчі в АПЛ!

Попри пропущений гол Арсенал не дозволив Тоттенхему здійснити камбек. Хоча вже у компенсований час гості могли повернути інтригу: м'яч після удару Моури влучив у поперечину.

У підсумку Арсенал відсвяткував важливу перемогу в дербі.

Завдяки перемозі Арсенал зрівнявся з Тоттенхемом за набраними очками – по 9. Після 6 турів "каноніри" посідають 10 місце, коли Тоттенхем – 11.