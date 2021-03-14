Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть Матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм на" Эмирейтс Стэдиум " начнется в 18:30 по киевскому времени. К теме Арсенал или Тоттенхэм: кто победит в дерби северного Лондона – прогноз на матч АПЛ Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Арсенал – Тоттенхэм. Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов. Перед игрой Арсенал и Тоттенхэм уже встречались в сезоне-2020/2021. В первом круге АПЛ Тоттенхэм одержал уверенную победу на родном стадионе со счетом 2:0. Обе команды сыграли по 27 матчей в АПЛ. Клубы разделяют 7 очков. Если Тоттенхэм хочет побороться за место в топ-4, то Арсенал практически потерял на это шансы. Тоттенхэм и Арсенал выступают в Лиге Европы. Победа в этом турнире подарит выход в Лигу чемпионов.