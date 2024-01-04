Арсенал без Зинченко сыграет следующий матч в белом: клуб присоединился к невиданной акции

4 января 2024, 18:37
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ФК Арсенал

В воскресенье, 7 января, Арсенал в матче Кубка Англии примет Ливерпуль. Игроки лондонского клуба выйдут на поле в белом.

Впервые за свою историю лондонский футбольный клуб "Арсенал" сыграет на своей домашней арене в полностью белой форме. Клуб приобщился к социальной акции.

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Арсенал впервые сыграет полностью в белой форме

Это произойдет в рамках кампании No More Red (Больше никакого красного), призванной привлечь внимание к растущей проблеме насилия и преступлений с использованием холодного оружия среди молодежи.

В клубе отмечают, что с июня 2022 по июнь 2023 в Лондоне было зафиксировано более 13 500 таких преступлений, что на 21% больше, чем в предыдущие 12 месяцев.

Ранее Арсенал уже выходил на поле без красного цвета в 2022 и 2023 годах. Однако это будет в первый раз, когда они используют полностью белую форму в домашнем матче.

Что известно об отсутствии Зинченко

  • Микель Артета, главный тренер лондонского Арсенала, 1 января рассказал о состоянии Александра Зинченко, украинского полузащитника клуба, испытывавшего дискомфорт в икроножной мышце.
  • Артета отметил, что пока неизвестно точное состояние травмы Зинченко. По его словам, после медицинского обследования станет известно когда игрок сможет вернуться на поле.
  • Напомним, что Зинченко не участвовал в матче АПЛ против Фулхэма, где состоявшийся 31 декабря. Тогда Арсенал проиграл со счётом 1:2.
Автор: Юрій Семенюк