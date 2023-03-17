Арсенал Зинченко сенсационно проиграл Спортингу и вылетел из Лиги Европы: видеообзор

В четверг, 16 марта, были сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти проиграл португальскому Спортингу.

Арсенал – Спортинг Л 1:1 (3:5 по пен.)

Голы: Джако, 19 – Гонсалвеш, 62

Первый матч соперников завершился результативной ничьей 2:2. Победитель противостояния должен был определиться в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

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Арсенал поплатился за расслабленность

В стартовом составе "канониров" вышел украинский защитник Александр Зинченко. Уже на 19-й минуте встречи подопечные Микеля Артеты повели в счете. Гранит Джака удачно сыграл на добивании в штрафной площадке, отправив мяч под правую штангу.

Такой результат матча не устраивал "зелено-белых". Они активнее начали вторую 45-минутку, создавая угрозу у ворот Ремсдейла. Расслабленностью "канониров" на 62-й минуте матча в полной мере воспользовался Гонсалвеш Педру. Португалец заметил, что голкипер Арсенала самоуверенно вышел из ворот и эффектным ударом "за воротничок" сравнял счет во встрече.

Восстановив статус-кво "зелено-белые" активнее начали играть в атаке. Неплохие шансы отличиться имели Паулинью и Маркус Эдвардс.

Игроки Спортинга получили психологическое преимущество над соперником, заставляя "канониров" ошибаться в простых ситуациях.

Основное время не выявило победителя. В овертаймах Спортинг пытался удержать ничейный счет в надежде на удачу в серии пенальти. Вместо этого команда Артеты хотела снять вопрос о победителе не доводя матч до футбольной лотереи.

На 98-й минуте матча стойка ворот спасла Спортинг после удара Троссарда. Хорошую возможность принести победу Арсеналу потеряли Томас Партей и Габриэль. Но голкипер "зелено-белых" Антонио Адан был на высоте. За несколько минут до завершения второго овертайма Спортинг остался в меньшинстве. Дополнительное время тоже не выявило победителя.

В послематчевой серии пенальти точнее были футболисты Спортинга. Удар Мартинелли (Арсенал) остановил голкипер "зелено-белых" Адан и вывел португальцев в следующий раунд Лиги Европы.