Арсенал – Спортінг Л 1:1 (3:5 по пен.)

Голи: Джака, 19 – Гонсалвеш, 62

Перший матч суперників завершився резльтативною нічию 2:2. Переможець протистояння повинен був визначитися в Лондоні на стадіоні "Емірейтс".

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Арсенал поплатився за розслабленість

У стартовому складі "канонірів" вийшов український захисник Олександр Зінченко. Вже на 19-й хвилині зустрічі підопічні Мікеля Артети повели в рахунку. Граніт Джака вдало зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч під праву стійку.

Такий результат матчу не влаштовував "зелено-білих". Вони активніше розпочали другу 45-хвилинку, створюючи загрозу біля воріт Ремсдейла. Розслабленістю "канонірів" на 62-й хвилині матчу сповна скористався Гонсалвеш Педру. Португалець помітив, що голкіпер Арсеналу самовпевнено вийшов з воріт і ефектним ударом "за комірець" зрівняв рахунок у зустрічі.

Відновивши статус-кво "зелено-білі" активніше почали грати в атаці. Непогані шанси відзначитись мали Паулінью та Маркус Едвардс.

Гравці Спортінгу отримали психологічну перевагу над суперником, змушуючи "канонірів" помилятися у простих ситуаціях.

Основний час не виявив переможця. В овертаймах Спортінг намагався втримати нічийний рахунок, сподіваючись на фортуну в серії пенальті. Натамість команда Артети хотіла зняти питання про переможця не доводячи матч до футбольної лотереї.

На 98-й хвилині матчу стійка воріт врятувала Спортінг після удару Троссарда. Гарну нагоду принести перемогу Арсеналу втратили Томас Партей та Габріель. Але голкіпер "зелено-білих" Антоніо Адан був на висоті. За кілька хвилин до завершення другого овертайму Спортінг залишився у меншості. Додатковий час теж не виявив переможця.

У післяматчевій серії пенальті точнішими були футболісти Спортінга. Удар Мартінеллі (Арсенал) зупинив голкіпер "зелено-білих" Адан і вивів португальців у наступний раунд Ліги Європи.