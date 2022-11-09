Арсенал провел переговоры с Мудриком: когда лидер Шахтера может переехать в АПЛ
Источник:talkSPORT
Лондонский Арсенал является фаворитом по борьбе за Михаила Мудрик. Ранее сам футболист признавался, что не сможет отказать "канонирам", если те сделают официальное предложение.
СМИ сообщают, что лондонский клуб уже контактировал с Мудриком и провел положительные переговоры. Не исключено, что уже зимой 2023 Михаил наденет футболку Арсенала.
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Переезд в Лондон уже не за горами
Левый вингер сборной Украины близок к тому, чтобы стать вторым украинцем в составе "канониров". Перед стартом сезона в Арсенал перешел один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко.
Ранее в интернете истекала информация о том, что Арсенал будет продолжать следить за талантливым питомцем "горняков" и в зимнее трансферное окно попытается переманить к себе Михаила.
Если все подтвердится, то уже в дебютный сезон у Мудрик будет отличный шанс стать чемпионом АПЛ. После 13 сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты лидируют в Английской Премьер-лиге, опережая МанСити на 2 балла.
Мудрик стал настоящим открытием этого сезона, особенно в Лиге чемпионов. Поэтому неудивительно, почему такое внимание приковано именно к этому талантливому вингеру.
Ранее в донецком клубе заверили, что не будут требовать заоблачных средств за трансфер своего питомца, но оценивают Мудрика в солидную сумму. Дончане ставят его в один ряд с лучшими левыми вингерами планеты – Мбаппе, Винисиусом и другими.К слову. В сезоне 2022/2023 Мудрик провел 14 поединков, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт Михаила с Шахтером рассчитан до конца 2026-го, но ожидается, что футболист покинет "горняков" гораздо раньше.