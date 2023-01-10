Вингер Шахтера Михаил Мудрик является одним из самых горячих трансферных лотов этой зимой. После феерического выступления осенью игрок Шахтера привлек к себе внимание клубов по АПЛ.

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Наиболее предметный интерес к футболисту проявляет Арсенал. Недавно лондонцы сделали предложение Шахтеру в размере почти 75 миллионов евро, однако дончане хотят не менее сотни миллионов за Мудрика.

Переговоры между клубами продолжаются, но "канониры" уже согласовали личный контракт с Михаилом. Как сообщает известный инсайдер Николо Скиря, украинец находится в шаге от подписания соглашения с клубом.

Арсенал предложит Мудрику пятилетний контракт с годовой зарплатой в 5,5 миллиона евро в год. Еще одним претендентом на вингера является Челси, но до конкретного предложения Шахтеру дело не доходило.

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История успеха Мудрика в Шахтере

В этом сезоне Михаил показывает невероятную игру, став настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В том числе на его счету 3+2 в Лиге чемпионов.