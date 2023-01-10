Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик є одним з найгарячіших трансферних лотів цієї зими. Після феєричного виступу восени гравець Шахтаря привернув до себе увагу клубів з АПЛ.

До теми На це повпливав Челсі: Шахтар висунув ультиматум Арсеналу в 100 мільйонів євро за Мудрика

Найбільш предметний інтерес до футболіста проявляє Арсенал. Нещодавно лондонці зробили пропозицію Шахтарю у розмірі майже 75 мільйонів євро, однак донеччани хочуть не менше сотні мільйонів за Мудрика.

Перемовини між клубами тривають, але "каноніри" вже погодили особистий контракт з Михайлом. Як повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра, українець знаходиться за крок від підписання угоди з клубом.

Арсенал запропонує Мудрику п'ятирічний контракт з річною зарплатою 5,5 мільйона євро на рік. Ще одним претендентом на вінгера є Челсі, але до конкретної пропозиції Шахтарю справа не доходила.

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Історія успіху Мудрика в Шахтарі

Цього сезону Михайло показує неймовірну гру, ставши справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач. У тому числі на його рахунку 3+2 в Лізі чемпіонів.