Зинченко вернулся: Арсенал одержал восьмую победу подряд в АПЛ и возглавил таблицу

Лондонский Арсенал продолжает вести борьбу за золото чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты имела проблемы с Брентфордом, который дожала лишь под занавес игры.

Арсенал – Брентфорд 2:1

Голы: Райс, 19, Хаверц, 86 – Висса, 45+2.

В АПЛ в эти выходные проходит 28 тур сезона 2023-2024. В последнем матче субботы состоялось лондонское дерби, в рамках которого Арсенал принимал Брентфорд, пишет 24 канал.

По теме "Никто не может осознать, через что проходят украинцы": мощная речь Зинченко о войне

Тяжелая игра для Арсенала

Команда Микеля Артеты выиграла все матч чемпионата в 2024 году и включилась в гонку за чемпионство. А в случае победы над Брентфордом и ничьей между Ливерпулем и Манчестер Сити в воскресенье Арсенал мог бы завершить тур на первом месте.

Однако "пчелы" смогли дать достойный бой соседям по городу. "Канониры" владели ощутимой инициативой, но по статистике ударов лишь немного превосходили Брентфорд. Открыть счет хозяева смогли в середине первого тайма.

Райс точно головой замкнул подачу от Уайта. Однако уже к перерыву счет выровнялся. Начудил у своих ворот Рамсдейл, который замешкался с выбиванием. В итоге мяч успел накрыть Висса, от которого тот залетел в ворота.

Восьмая победа подряд

Второй тайм ожидаемо прошел под диктовку Арсенала, который давил на соперника в поисках второго гола. И его он таки нашел под занавес игры.

Читайте также "Два года разницы": жена Зинченко опубликовала забавное фото с дочерьми

Героем эпизода стал Хаверц, который откликнулся на подачу того же Уайта. К слову, в конце второго тайма состоялось и украинское дерби, ведь на поле в составе разных команд вышли Александр Зинченко и Егор Ярмолюк.

Для игрока Арсенала это первое появление в составе после пяти пропущенных матчей. Сами же "канониры" одержали восьмую подряд победу в АПЛ и вышли на первое место. Правда, у Ливерпуля и Манчестер Сити в запасе еще есть очная встреча.