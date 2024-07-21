Арсенал совершит турне по США: поедет ли с "канонирами" Зинченко
Источник:ФК Арсенал
Команда Микеля Артеты в рамках подготовку к сезону отправится в тур в США. Главный тренер "канониров" определился со списком футболистов.
Лондонский клуб на официальном сайте опубликовал список игроков, которые поедут в Соединенные Штаты. Среди 26 футболистов присутствует Александр Зинченко.
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Кто из игроков Арсенала поедет в турне в США
Отметим, что во время турне к Арсеналу присоединятся бразильцы Габриэль Магальяес и Габриэл Мартинелли, а также немец Кай Гаверц. Они будут иметь больше отдыха из-за участия в Копа Америка и Евро-2024.
Еще пять игроков присоединятся к команде уже после турне: Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давид Рая и Уильям Салиба. Они в составе сборной Анлии дошли до финала чемпионата Европы, а потому получили несколько дней дополнительного отпуска.
Состав Арсенала
- Вратари: Карл Гейн, Томми Сетфорд, Лукас Нюгард, Алексей Рохас.
- Защитники: Бен Уайт, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер, Джош Николс, Якуб Кивер, Эйден Гевен, Омар Рекик.
- Полузащитники: Томас Партей, Жоржиньо, Михал Росяк, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра, Итан Нванери, Салах-Эддин Улад М'Ханд, Джими Гауэр.
- Нападающие: Леандро Троссард, Рис Нельсон, Чарльз Саго, Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа.
Во время турне "канониры" сыграют три товарищеских матча: против Борнмута (24 июля), Манчестер Юнайтед (27 июля) и Ливерпуля (1 августа).
Напомним, что во время летнего межсезонья были слухи, что Александр Зинченко покинет Арсенал. Левым защитником интересовались клубы Серии А и Бундеслиги. Однако пока украинец продолжает подготовку к сезону в составе "канониров".