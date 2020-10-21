Звездный немецкий полузащитник Месут Озил не попал в заявку лондонского "Арсенала" на сезон-2020/2021 английской Премьер-лиги (АПЛ). Озил эмоционально прокомментировал то, что остался вне заявки "канониров".

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил высказался о решении клуба не включать его в заявку на сезон АПЛ в своем Инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.

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Письмо Озила

"Сложно писать это сообщение болельщикам "Арсенала", ради которых я играл последние несколько лет. Я действительно очень разочарован тем, что на данный момент не внесен в заявку на сезон АПЛ.

Подписав новый контракт в 2018 году, я дал присягу верности и преданности "Арсеналу", клубу, который я люблю, и мне грустно, что на это не ответили взаимностью. Как я недавно понял, верность сегодня – это редкость.

Неделю за неделей я старался сохранять позитивный настрой, надеясь, что у меня появится шанс вернуться в состав. Вот почему я молчал. До паузы из-за коронавируса я был очень доволен развитием команды под руководством нашего нового тренера Микеля Артеты. Мы были на правильном пути, и я бы сказал, что я выступал действительно хорошо.

Но потом ситуация снова изменилась, и больше мне не разрешали играть за "Арсенал". Что еще я могу сказать? В Лондоне я как и раньше чувствую себя как дома, у меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с фанатами клуба.

Несмотря ни на что, я буду продолжать бороться за свой шанс, чтобы не допустить такого завершения моего 8-го сезона в "Арсенале". Могу пообещать, что это жесткое решение ничего не изменит в моем настроении – я буду продолжать тренироваться как можно лучше, и всегда буду говорить и выступать против жестокости и во имя справедливости", – заявил Озил.

Статистика Озила и скандалы вокруг футболиста

Месут Озил стал популярным благодаря выступлениям в немецком "Шальке", из которого в 2010 году перешел в мадридский "Реал".

Именно в Испании немцу турецкого происхождения удалось стать звездой мирового масштаба.

За "Реал" Месут отыграл 159 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 80 результативных передач. Однако в 2013 году Озил перешел в "Арсенал" за 51,70 миллиона долларов.

В 2014 году Озил стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

После мундиаля в 2018 году Озил со скандалом покинул национальную команду. Месут апеллировал к расистскому скандалу, мол, болельщики из-за плохих выступлений называют его иммигрантом.

За "Арсенал" Озил отыграл 254 матча (44 гола и 77 результативных передач). Контракт немца с "Арсеналом" действует до 30 июня 2021 года.