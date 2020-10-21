Зірковий німецький півзахисник Месут Озіл не потрапив до заявки лондонського "Арсеналу" на сезон-2020/2021 англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Озіл емоційно прокоментував те, що залишився поза заявкою "канонірів".

Півзахисник "Арсеналу" Месут Озіл висловився про рішення клубу не включати його в заявку на сезон АПЛ у своєму інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.

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Лист Озіла

"Складно писати це повідомлення уболівальникам "Арсеналу", заради яких я грав останні декілька років. Я дійсно дуже розчарований тим, що на цей момент не внесений у заявку на сезон АПЛ.

Підписавши новий контракт у 2018 році, я дав присягу вірності і відданості "Арсеналу", клубу, який я люблю, і мені сумно, що на це не відповіли взаємністю. Як я недавно зрозумів, вірність сьогодні – це рідкість.

Тиждень за тижнем я намагався зберігати позитивний настрій, сподіваючись, що у мене з'явиться шанс повернутися до складу. Ось чому я мовчав. До паузи через коронавірус я був дуже задоволений розвитком команди під керівництвом нашого нового тренера Мікеля Артети. Ми були на правильному шляху, і я б сказав, що я виступав дійсно добре.

Але потім ситуація знову змінилася, і більше мені не дозволяли грати за "Арсенал". Що ще я можу сказати? У Лондоні я як і раніше відчуваю себе як вдома, у мене все ще багато друзів у команді, і я все ще відчуваю зв'язок з фанатами клубу.

Незважаючи ні на що, я буду продовжувати боротися за свій шанс, щоб не допустити такого завершення мого 8-го сезону в "Арсеналі. Можу пообіцяти, що це жорстке рішення нічого не змінить у моєму настрої – я буду продовжувати тренуватися якомога краще, і завжди буду говорити виступати проти жорстокості і в ім'я справедливості", – заявив Озіл в інстаграмі.

Статистика Озіла та скандали довкола футболіста

Месут Озіл став популярним завдяки виступам у німецькому "Шальке", з якого у 2010 році перейшов у мадридський "Реал".

Саме в Іспанії німцю турецького походження вдалося стати зіркою світового масштабу.

За "Реал" Месут відіграв 159 матчів, в яких забив 27 голів та віддав 80 результативних передач. Однак у 2013 році Озіл перейшов у "Арсенал" за 51,70 мільйона доларів.

У 2014 році Озіл став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.

Після Мундіалю у 2018 році Озіл зі скандалом покинув національну команду. Месут апелював до расистського скандалу, мовляв, вболівальники через погані виступи називають його іммігрантом.

За "Арсенал" Озіл відіграв 254 матчі (44 голи та 77 результативних передач). Контракт німця з "Арсеналом" чинний до 30 червня 2021 року.