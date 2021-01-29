28 января Арсенал на своем поле сыграет с Манчестер Юнайтед в матче 21 тура АПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Источник: 24 канал

Поединок Арсенал – Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 30 января. Начало игры в 19:30.

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Матчи Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.