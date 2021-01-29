Наставник Арсенала Микель Артета был на волоске от отставки. Однако серия удачных матчей позволила испанцу не только остаться у руля "канониров", но и улучшить позицию лондонцев в турнирной таблице АПЛ. Теперь Арсенал нацелился на одного из лидеров чемпионата – Манчестер Юнайтед.

Источник: 24 канал

Арсенал и Манчестер Юнайтед встретятся в субботу, 30 января, в рамках 21-го тура АПЛ. Поединок начнется в 19:30.

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Арсенал и МЮ провели 233 матча за всю историю. "Красные дьяволы" одержали 97 побед при 84 поражениях. Еще 52 поединка между клубами завершались ничьей.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз Favbet

Арсенал улучшил статистику в последних матчах. В частности, из 5 последних встреч "канониры" выиграли три. В активе МЮ только одна победа и ничья.

Однако в сезоне-2020/2021 Арсенал и Манчестер Юнайтед оперируют кардинально разными составами. Следовательно, позиция клубов в турнирной таблице противоположная.

Если "красные дьяволы" удерживают второе место, то Арсенал лишь 9-й.

Букмекеры считают, что именно Манчестер Юнайтед – фаворит игры. Победу подопечных Уле Гуннара Сульшера оценивают коэффициентом 2,51. В то же время на победу Арсенала коэффициент 2,93. Ничья в этом поединке оценена коэффициентом 3,45.

МЮ в сезоне-2020/2021 имеет лучшее нападение – 37 голов против 26 у "канониров". Однако оборона "гармашей" более надежная: 20 пропущенных голов против 27 у МЮ.

Следовательно, можно сделать ставку, что обе команды отметятся голами. На такой исход коэффициент 1,67. Если же сделать ставку, что в матче голы не забьют два клуба – коэффициент 2,23.