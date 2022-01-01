Манчестер Сити со скандалом вырвал победу у Арсенала благодаря голу на 90+3 минуте

Арсенал и Манчестер Сити встретились 1-го января в рамках 21 тура английской Премьер-лиги. Поединок завершился скандальной победой гостей.

Арсенал – Манчестер Сити 1:2

Голы: Сака, 31 – Марез, 57 (п), Родри, 90+3

Удаление: Габриэл, 60 (Арсенал)

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Победный тайм Арсенала

Арсенал упрекают, что команда набирает очки только против слабых соперников и нет побед против топ-команд. В игре против Манчестер Сити "канониры" попытались доказать обратное.

В первом тайме лондонского матча хозяева полностью доминировали на футбольном поле. На старте игры Арсенал претендовал на пенальти. Эдерсон в штрафной сбил Эдегора, но арбитр не решился наказать гостей.

Доминирование и несколько острых моментов воплотились в гол Арсенала на 31-й минуте. Тирни получил слишком много свободного пространства и сделал пас в штрафную на Сака, который и огорчил гостей!

Скандальный гол Манчестер Сити

В начале второго тайма Манчестер Сити заработал пенальти. Бернарду Силва после контакта с Джакой упал в штрафной. Арбитр благодаря VAR указал на отметку.

"Канониры" были возмущены, ведь на табло стадиона появился повтор с другого ракурса, где было заметно, как Силва "рисовал" падение.

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Скандальности моменту добавляло то, что Арсенал не получил право на пенальти в первом тайме. Коротко говоря – двойные стандарты и непонятная трактовка моментов. В итоге "горожане" сравняли счет благодаря голу Мареза.

Почти сразу судьба отдала долг Арсеналу, однако "канониры" не воспользовались шансом. Сначала Ляпорт головой направил мяч в собственные ворота. Его с линии выбил Аке. После этого Мартинели чудом с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

Арсенал остался в меньшинстве

На 60-й минуте ситуация для хозяев стала еще хуже, ведь команда оказалась в меньшинстве.

Габриэл во время пенальти в ворота Арсенала получил желтую карточку за неспортивное поведение. А через 3 минуты игрок сбил в центре поля Жезуса и получил второй горчичник – удаление.

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Несмотря на численное большинство, подопечные Пепы Гвардиолы в дальнейшем были инертны в атаке. Арсенал не только компактно и отчаянно оборонялся, но и кое-где убегал в контратаки.

Нелогичная доблесть Манчестер Сити

Футбол – нелогичная игра, и Манчестер Сити это доказал в компенсированное время, вырвав победу благодаря голу Родри. Навес в штрафную хозяев завершился сумбурным голом испанца.

Благодаря победе в Манчестер Сити продолжилась серия до 11 подряд побед в АПЛ. "Канониры" же не смогли продлить свою победную серию до пяти поединков подряд.

После этого тура Манчестер Сити останется лидером АПЛ, имея 53 очка. Арсенал имеет 35 очков и занимает 4-ю строчку.

Арсенал – Манчестер Сити видеообзор