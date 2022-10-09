Зинченко эмоционально отпраздновал победный гол Арсенала в ворота Ливерпуля: мощное видео

Арсенал 9 октября принимал Ливерпуль в 10 туре АПЛ. Александр Зинченко не внес вклад в победу "канониров".

Александр Зинченко не попал в заявку лондонского клуба на домашнюю игру против Ливерпуля. У украинца снова проблемы с мышцей, сообщает 24 канал.

К теме Преследуют травмы: тренер Арсенала объяснил отсутствие Зинченко в матче против Ливерпуля

Мощная поддержка с трибун

Однако левый защитник не смог пропустить матч и поддержал команду с трибун. Зинченко был замечен в VIP-зоне стадиона "Эмирейтс".

Футболист эмоционально отметил победный гол Арсенала в матче против "мерсисайдцев". На 76-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти, оформил дубль и принес три очка "канонирам". Также однажды голкипера Ливерпуля огорчил Габриэл Мартинелли. 3:2 – победа Арсенала.

Эмоциональное празднование Зинченко попало в соцсети. Александр уже далеко не впервые выделяется такими эмоциями во время председателей лондонского клуба.

Как Зинченко отпраздновал гол Арсенала: смотрите видео

Из-за различных травм Зинченко пропустил уже суммарно 5 матчей в АПЛ и Лиге Европы. В общей сложности после перехода в Арсенал отыграл 6 поединков, в которых отличился дебютным голевым пасом.