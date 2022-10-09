Зинченко эмоционально отпраздновал победный гол Арсенала в ворота Ливерпуля: мощное видео
Арсенал 9 октября принимал Ливерпуль в 10 туре АПЛ. Александр Зинченко не внес вклад в победу "канониров".
Александр Зинченко не попал в заявку лондонского клуба на домашнюю игру против Ливерпуля. У украинца снова проблемы с мышцей, сообщает 24 канал.
К теме Преследуют травмы: тренер Арсенала объяснил отсутствие Зинченко в матче против Ливерпуля
Мощная поддержка с трибун
Однако левый защитник не смог пропустить матч и поддержал команду с трибун. Зинченко был замечен в VIP-зоне стадиона "Эмирейтс".
Футболист эмоционально отметил победный гол Арсенала в матче против "мерсисайдцев". На 76-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти, оформил дубль и принес три очка "канонирам". Также однажды голкипера Ливерпуля огорчил Габриэл Мартинелли. 3:2 – победа Арсенала.
Эмоциональное празднование Зинченко попало в соцсети. Александр уже далеко не впервые выделяется такими эмоциями во время председателей лондонского клуба.
Как Зинченко отпраздновал гол Арсенала: смотрите видео
Из-за различных травм Зинченко пропустил уже суммарно 5 матчей в АПЛ и Лиге Европы. В общей сложности после перехода в Арсенал отыграл 6 поединков, в которых отличился дебютным голевым пасом.
- Победа над Ливерпулем позволила Арсеналу вернуть себе лидерство в турнирной таблице АПЛ-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала уже 24 очка.
- Следующий матч "канониры" проведут против норвежского Буде/Глимта в 4-м туре группового раунда Лиги Европы (13 октября). А вот в АПЛ лондонцы сыграют на выезде против Лидса (16 октября).