Конкурент Зинченко в Арсенале забил автогол в игре с Ливерпулем, что привело к вылету из Кубка

Лондонцы выглядели интереснее команды Юргена Клоппа, однако в конце игры отдали сопернику победу. Решающий гол в свои ворота оформил Якуб Кивиор.

Арсенал – Ливерпуль 0:2

Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5.

В Англии стартовала стадии 1/32 финала местного Кубка. Именно с этой стадии стартовали клубы по АПЛ и этот раунд сразу подарил фанатам топ-битву – Арсенал принимал Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Не так давно, в середине декабря команды сошлись в рамках АПЛ и расписали ничью (1:1) на "Энфилде". На этот раз тренеры прибегли к минимальной ротации. Юрген Клопп поберег ван Дейка, Собослаи и Салаха.

Артета позволил себе поставить в ворота Рамсдейла, который в этом сезоне является дублером Райи. Также в нападении вышел Нельсон, а на левом фланге обороны Зинченко заменил поляк Кивиор. Украинец продолжает восстанавливаться от травмы.

"Канониры" были существенно лучшими в первом тайме, ведь гости даже не нанесли ни одного удара в творение. При этом Алиссон поймал кураж и выполнил пять сейвов.

После перерыва Ливерпуль выровнял игру, но все равно не смотрелся фаворитом дуэли. Игра шла к ничьей и переигровке, но на помощь команде Клоппа пришел автогол.

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За десять минут до конца основного времени Александер-Арнольд неплохо подал со штрафного и конкурент Зинченко по левому флангу обороны Кивер срезал головой мяч в свои ворота.

Арсенал бросился отыгрываться, но в итоге нарвался на идеальную контратаку в компенсированное время. Луис Диас поставил точку в этой встрече и прошел в 1/16 финала.

Напомним, что многие эксперты обвиняли Зинченко в некачественной игре за "канониров" и призвали найти ему замену. Впрочем, Арсенал в последних семи матчах одержал лишь одну победу и три игры из них пропустил Александр. У них лондонцы взяли только одно очко.