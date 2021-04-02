Арсенал 3 апреля будет принимать Ливерпуль в матче 30 тура АПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч АПЛ Арсенал – Ливерпуль на "Эмирейтс Стэдиум" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал – Ливерпуль: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Арсенал – Ливерпуль.

Канал Setanta доступен к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.

Перед игрой

Команды между собой противостояли 232 раза. По победам ведет Ливерпуль – 89:79. Еще 64 матча завершились вничью. В этом сезоне коллективы провели уже целых три поединка. В первом круге АПЛ "мерсисайдцы" одержали волевую победу 3:1. Еще две встречи выявили победителя после серии пенальти: в Кубке Лиги и Суперкубке Англии верх одержали "канониры".