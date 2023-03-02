Устроили разгром: какие оценки за матч Арсенал – Эвертон получили Зинченко и Миколенко

Лондонский Арсенал поиздевался над Эвертоном в украинском дерби в АПЛ. "Канониры" не оставили шансов сопернику.

Украинское противостояние Александра Зинченко и Виталия Миколенко удалось на славу. Оба украинца появились на поле с первых секунд и показали хорошую игру.

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Был одним из лучших на поле

На 40-й минуте Зинченко принял непосредственное участие в голевой атаке Арсенала. Александр своей передачей разрезал всю защиту Эвертона и вывел на ворота Сака. Букайо легко обыграл Пикфорда.

Зинченко совершил свой второй ассист в футболке лондонского клуба в текущем сезоне АПЛ. Также в его активе один гол в 22 поединках.

Этот мяч Сака вдохновил Арсенал еще на три гола в ворота Эвертона. До перерыва Мартинелли удвоил преимущество хозяев, а во втором тайме Эдегор и все тот же Мартинелли довели счет до 4:0 в пользу "канониров".

Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов в этом поединке. Сыгравший 82 минуты Зинченко стал одним из лучших на поле и в составе Арсенала. За свою игру Александр получил 8.1.

Лучшим футболистом матча стал Габриэл Мартинелли, оформивший дубль – 8.5.

Миколенко получил за игру 6.1.



Арсенал – Эвертон: оценки игроков за игру / Скриншот из WhoScored