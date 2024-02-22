Арсенал нацелился на Довбыка: клуб Зинченко готов навязать борьбу грандам футбола

Каталонская Жирона переживает свой не лучший период в сезоне-2023/2024. Команда Мичела уже на протяжении трех поединков подряд в Ла Лиге никак не может победить.

Последний раз Жирона получала положительный результат еще 28 января, когда в выездном поединке минимально обыграла Сельту 0:1. Далее была “сухая” мировая против Реал Сосьедад и два поражения от Реал (4:0) и Атлетик Бильбо 3:2.

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Еще один гранд Европы становится в очередь за Довбиком

Несмотря на это интерес к футболистам Жироны от других европейских клубов не угасает. Больше всего в Европе интересуются главным бомбардиром команды Артемом Довбиком, который пришел в Жирону только летом 2023-го, но сразу захватил лидерство на футбольном поле.

Была даже информация, что в дерби лидеров Ла Лиги Реал – Жироны за Довбыком лично следил президент мадридского клуба Флорентино Перес. Владелец "сливочных" заинтересован в трансфере украинского форварда. которого бы хотел подписать уже летом 2024-го.

Также в очередь за украинцем стал лондонский Арсенал, где уже выступает Александр Зинченко, который сейчас находится в лазарете команды. "Канониры" попытаются подписать украинца уже летом 2024-го. Хотя бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк не уверен, что Артему подошел бы английский футбол, в котором уже "растворился" Михаил Мудрик. Зато бывший нападающий думает, что в Реале Довбик бы точно не потерялся.

Интересно, что об интересе Арсенала к Довбыку сообщали еще в 2023-м году. Но тогда уже закончилось на уровне слухов.

Арсенал 21 февраля минимально проиграл Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Зинченко пропустил поединок из-за давней травмы. В чемпионате Англии лондонцы с 55 очками замыкают тройку лидеров турнирной таблицы. Выше только Ливерпуль (60 пунктов) и МанСити (56 баллов).

Сейчас Жирона не смогла сократить отставание от лидера сезона Реала, поэтому после 25 туров набрала 56 очков. Зато у команды Карло Анчелотти 62 пункта.

Уже 26 февраля подопечные Мичела будут принимать дома Райо Вальекано. Реал же 25 февраля встретится с Севильей.

Довбык имеет действующий контракт с Жироной, который рассчитан до конца июня 2028-го года. Артем уже провел в футболке клуба, который стал открытием Ла Лиги 28 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 ассистами.