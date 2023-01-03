Не одним Мудриком: Арсенал хочет подписать еще одного молодого нападающего

Арсенал оптимистично относится к переговорам с Шахтером по Мудрику. Лондонский клуб украинцу хочет подписать еще Жоа Феликса.

Феликс рассматривался Арсеналом, как вариант Б, после неудачных переговоров с Шахтером по поводу Мудрика. Но теперь "канониры" изменили свои планы по португальцу.

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Одним выстрелом двух зайцев

Лондонский клуб нацелен на подписание обоих перспективных футболистов. В команде надеются, что это поможет Микелю Артети завоевать титул АПЛ.

Арсенал оптимистично настроен на переговоры с Шахтером по Мудрику, поскольку "канониры" предлагают почти ту же сумму, которую просит Шахтер, поэтому Арсенал рассчитывает на компромисс. Жоа Феликса лондонский клуб хочет взять в аренду с будущим правом выкупа.

У Феликса дела с коучем Атлетико Мадрид складываются не лучшим образом, поэтому трансферы в Арсенал достаточно реалистичны. Да еще и английская сторона готова выложиться на это соглашение. Португалец перешел в состояние "матрасников" из Бенфики в 2019 году за 127 миллионов евро. Трансфермаркт сейчас оценивает игрока в 50 миллионов евро.