Арсенал грубо потролил Тоттенхэм за пустой шкаф для трофеев

Дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом иногда выходит за пределы футбольного стадиона. Клубы пользуются любым шансом задеть друг друга честь. В этот раз это удалось Арсеналу.

Ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев Тоттенхэма

Арсенал жестко пошутил о небольшом количестве трофеев, которые выиграл Тоттенхэм. Трофейная засуха "шпор" длится более 10 лет.

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На сайте "канониров" пользователи интернет-магазина заметили необычное сообщение. При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст "Ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев Тоттенхэма".

Пока это сообщение больше не появляется на сайте Арсенала. В клубе уже заявили, что сообщение появилось по ошибке.

"Это было размещено на сайте по ошибке и без соответствующих проверок и согласований, и будет удалено настолько быстро, насколько возможно", – говорится в заявлении клуба.

Засуха Тоттенхэма