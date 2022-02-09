Арсенал грубо потролил Тоттенхэм за пустой шкаф для трофеев
Источник:Goal
Дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом иногда выходит за пределы футбольного стадиона. Клубы пользуются любым шансом задеть друг друга честь. В этот раз это удалось Арсеналу.
Ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев Тоттенхэма
Арсенал жестко пошутил о небольшом количестве трофеев, которые выиграл Тоттенхэм. Трофейная засуха "шпор" длится более 10 лет.
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На сайте "канониров" пользователи интернет-магазина заметили необычное сообщение. При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст "Ваша корзина пуста, как шкаф для трофеев Тоттенхэма".
Пока это сообщение больше не появляется на сайте Арсенала. В клубе уже заявили, что сообщение появилось по ошибке.
"Это было размещено на сайте по ошибке и без соответствующих проверок и согласований, и будет удалено настолько быстро, насколько возможно", – говорится в заявлении клуба.
Засуха Тоттенхэма
- Последний трофей Тоттенхэм выиграл еще в 2008 году. Тогда лондонцы одержали победу в Кубке английской лиги, одолев Челси.
- Кубок Англии "шпоры" не выигрывали с 1991 года, а чемпионат Англии – с 1961-го.
- В 2019 году Тоттенхэм вышел в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл Ливерпулю. В 2021 году "шпоры" остановились в шаге от победы в Кубке английской лиги, проиграв Манчестер Сити.