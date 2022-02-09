Ваш кошик порожній, як шафа для трофеїв Тоттенхема
Арсенал жорстко пожартував про невелику кількість трофеїв, які виграв Тоттенхем. Трофейна засуха "шпор" триває понад 10 років.
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На сайті "канонірів" користувачі інтернет-магазину помітили незвичайне повідомлення. При наведенні курсору на іконку кошика з'являвся текст "Ваш кошик порожній, як шафа для трофеїв Тоттенхема".
Наразі це повідомлення більше не з'являється на сайті Арсеналу. У клубі вже заявили, що повідомлення з'явилося помилково.
"Це було розміщено на сайті помилково і без відповідних перевірок та погоджень, і буде видалено настільки швидко, наскільки можливо", – йдеться у заяві клубу.
Засуха Тоттенхема
- Останній трофей Тоттенхем виграв ще у 2008 році. Тоді лондонці здобули перемогу в Кубку англійської ліги, здолавши Челсі.
- Кубок Англії "шпори" не вигравали з 1991 року, а чемпіонат Англії – з 1961-го.
- У 2019 році Тоттенхем вийшов у фінал Ліги чемпіонів, в якому програв Ліверпулю. У 2021 році "шпори" зупинилися за крок від перемоги у Кубку англійської ліги, програвши Манчестер Сіті.