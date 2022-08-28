Зинченко впервые в сезоне пропустил матч Арсенала: украинец травмировал колено

В субботу, 27 августа, в четвёртом туре английской Премьер-лиги Арсенал сыграл с Фулгемом. Канониры в очередной раз одержали уверенную победу.

Арсенал – Фулгем 2:1

Голы: Эдегор 64, Габриэл 86 – Митрович 56

Украинский защитник Александр Зинченко впервые пропустил матч Арсенала после перехода с Манчестер Сити. Как оказалось, накануне поединка украинец получил травму.

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Зинченко не попал в заявку из-за микроповреждения колена. О сроках восстановления украинца не сообщается.

Напомним, что в новом сезоне Зинченко сыграл в трех матчах за "Арсенал". На его счету – одна голевая передача.

В рамках 4-го тура АПЛ лондонский Арсенал дома обыграл Фулгэм, матч закончился со счетом 2:1. Гости открыли счет в поединке в начале второго тайма благодаря забитому мячу Митровичу. Но Арсенал собрался и дважды поразил ворота соперника.

К слову. Команда Микеля Артеты набрала максимум очков в первых 4 турах и возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

Видеообзор матча

Напомним, что Зинченко подписал контракт с "канонирами" в июле этого года, соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.