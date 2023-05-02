Ошибка Зинченко не помешала: Арсенал переиграл Челси Мудрика и снова возглавил АПЛ

Команда Микеля Артеты наконец-то смогла одержать победу в чемпионате после неудачной серии в апреле. Зинченко вышел из старта, тогда как его партнер по сборной со стороны Челси отыграл только в конце.

Арсенал – Челси 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 – Мадуэке, 65.

В Англии завершился 34 тур АПЛ. На вторник была вынесена центральная встреча уикенда – Арсенал в дерби принимал Челси, пишет 24 канал.

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Сезон складывается для команд капитально по-разному. "Синие" потратили космические деньги на новых игроков, среди которых и украинец Михаил Мудрик. Но как результат – больше провалов, чем побед и место внутри таблицы.

Команда уже попрощалась с надеждами на еврокубки. "Канониры" неожиданно для многих ведут борьбу за чемпионство. Подопечные Артеты долго шли на первом месте, но в субботу пропустили вперед Манчестер Сити.

У Зинченко все еще есть шансы на чемпионство

Впрочем, апрель получился неудачным для команды Александра Зинченко. Арсенал трижды подряд сыграл вничью, после чего уступил прямому конкуренту МанСити. Для продолжения гонки за золото лондонцам обязательно нужно выигрывать все оставшиеся игры.

На матч с Челси уже как обычно вышел в основе Зинченко, в то время как Мудрика наставник "синих" оставил в запасе. Похоже, именно такой "мертвый" соперник нужен был Арсеналу, чтобы восстановить уверенность и вернуться к победам.

Убийство в первом тайме

Подопечные Артеты сумели забить три гола в середине первого тайма. Героем стал Мартин Эдегор, оформивший дубль. Мячи норвежца были похожи – Джака простреливал с фланга в центр, защитник теряли Мартина и тот без проблем пробивал сквозь Кепу.

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До разгромного счет довел Жезус, первым сориентировавшийся в бардаке в площадке Челси после навеса. В общей сложности за всю игру хозяева разрешили команде Лэмпарда нанести лишь три удара в творение Рамсдейла.

Но из одного из них "синие" забили и в нем есть судьба вины от Зинченко. Украинец проспал забегание Мадуэке, откликнувшегося на заброс от Ковачича и с близкого расстояния поразил ворота хозяев.

Арсенал возвращает лидерство, но остается андердогом

На 71 минуте Лэмпард выпустил Мудрика. Но украинцы побывали вместе на поле всего две минуты, ведь на 73-й Артета снял Зинченко. Однако выход Михаила игру не изменил, Арсенал спокойно довел поединок победы.

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Триумф позволил "канонирам" вернуться на первое место в турнирной таблице. Впрочем, поводов для радостей не так много, ведь Манчестер Сити расположился в двух баллах позади.

При этом команда Пепа Гвардиолы имеет целых два матча в запасе. Первый из них манкунианцы проведут уже 3 мая дома против Вест Хэма. А Арсенал в воскресенье ожидает битва с Ньюкаслом, мчащимся к желаемому возвращению в Лигу чемпионов.