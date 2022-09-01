Арсенал – Астон Вилла 2:1

Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 77 – Луис, 74

Александр Зинченко из-за травмы пропустил уже второй поединок. Без украинского футболиста дела у Арсенала складывались не так гладко, пишет 24 канал.

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Однако уже к 22-й минуте хозяева упустили два убийственных момента. Сака с метра пробил выше ворот.

На 30-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу "канониров". Голкипер Астон Виллы парировал выстрел от Джаки, но мяч отлетел прямиком в ноги размочившего нули на табло Жезуса.

Еще до перерыва хозяева дважды могли забивать. Сначала Жезус после заброса от Эдегора в упор пробивал по владениям соперника. Но голкипер был на месте. А уже в компенсированное к первому тайма время Мартинелли дальним ударом проверил бдительность вратаря "львов". Невероятный сейв выдал Мартинес.

На отдых команды ушли при минимальном преимуществе в счете подопечных Микеля Артеты.

Скандальное взятие ворот

Вратарь Астон Виллы парировал выстрел Эдегора со штрафного.

На 74-й минуте гости сравняли цифры на табло. Луис забил "сухое" письмо из углового. Рамсдейл апеллировал к арбитру из-за того, что игрок соперника перекрывал ему путь к мячу. Но судья почему-то засчитал взятие ворот Арсенала. Хотя футболист Астон Виллы действительно не по правилам играл против голкипера "канониров" – 1:1.

Через три минуты команда Артеты второй раз повела в счете 2:1. Сака передачей нашел Мартинелли на другой стороне штрафной соперника. Бразилец в одно касание отправил мяч в сетку ворот Астон Виллы.

Арсенал на характере обыграл дома Астон Виллу – 2:1.

После пяти туров Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Канониры" получили максимальные 15 очков.

Астон Вилла с 3 пунктами занимает предпоследнюю 19 позицию.

Арсенал – Астон Вилла: видеообзор матча