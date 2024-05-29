Легенда сборной Германии посетил Киев и поиграл в футбол с игроками с ампутациями

Бывший защитник Бундестим Арне Фридрих посетил Украину в качестве амбассадора Евро-2024. Интересно, что визит немца пришелся на его день рождения.

Сборная Украины готовится к выступлениям на чемпионате Европы-2024, который в июне-июле пройдет в Германии. Именно против этой страны подопечные Реброва сыграют товарищеский матч 3 июня.

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Легенда Бундестим в Украине

Тем временем, Киев посетил один из послов Евро-2024. Речь об известном экс-защитнике сборной Германии Арне Фридриха, который сыграл 82 матча за Бундестим.

Бывший футболист встретился с генсеком УАФ Игорем Грищенко, а также несколькими игроками сборной Украины, в том числе Александром Зинченко. Целью визита Фридриха является продвижение чемпионата Европы, а также поддержка украинского футбольного общества во время войны.

Как прошел визит Арне Фридриха в Киев:

Кроме этого, Арне Фридрих также посетил базу футбольной сборной Украины с ампутациями конечностей. Наша команда скоро будет участвовать в Евро-2024 по ампфутболу во Франции. Немец порадовал игроков, присоединившись к тренировке.

Я благодарен за опыт, что как амбассадор футбола для Евро-2024 нахожусь в Киеве. Я везу в Германию много впечатлений, особенно от встреч с детьми и спортсменами команды среди людей с ампутированными конечностями. Я поражен сплоченностью людей в эти трудные времена. Украина является частью Европы, поэтому мы рады приветствовать украинскую команду и ее болельщиков в Германии,

– заявил Арне.

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Визит игрока пришелся как раз на его 44-й день рождения. По случаю праздника УАФ подарила Фридриху футболку сборной Украины с привычным для него номером 3.

Напомним, что Украина попала в группу Е на Евро-2024. Команда Сергея Реброва будет противостоять Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).