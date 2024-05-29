Збірна України готується до виступів на чемпіонаті Європи-2024, який у червні-липні пройде в Німеччині. Саме проти цієї країни підопічні Реброва зіграють товариський матч 3 червня.

До теми У неповному складі: збірна України вирушила до Німеччини для підготовки на ЧЄ-2024

Легенда Бундестім в Україні

Тим часом, до Києва завітав один із амбасадорів Євро-2024. Мова про відомого ексзахисника збірної Німеччини Арне Фрідріха, який відіграв 82 матчі за Бундестім.

Колишній футболіст зустрівся із генсеком УАФ Ігорем Грищенком, а також кількома гравцями збірної України, в тому числі Олександром Зінченком. Метою візиту Фрідріха є промоція чемпіонату Європи, а також підтримка українського футбольного суспільства під час війни.

Як пройшов візит Арне Фрідріха до Києва:

Окрім цього, Арне Фрідріх також відвідав базу футбольної збірної України з ампутаціями кінцівок. Наша команда скоро братиме участь у Євро-2024 з ампфутболу у Франції. Німець порадував гравців, долучившись до тренування.

Я вдячний за досвід, що як амбасадор футболу для Євро-2024 знаходжусь у Києві. Я везу до Німеччини багато вражень, особливо від зустрічей з дітьми та спортсменами команди серед людей з ампутованими кінцівками. Я вражений згуртованістю людей у ці важкі часи. Україна є частиною Європи, тому ми раді вітати українську команду та її вболівальників у Німеччині,

– заявив Арне.

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Візит гравця припав як раз на його 44-ий день народження. З нагоди свята УАФ подарувала Фрідріху футболку збірної України зі звичним для нього номером 3.

Нагадаємо, що Україна потрапила у групу Е на Євро-2024. Команда Сергія Реброва протистоятиме Румунії (17 червня), Словаччині (21 червня) та Бельгії (26 червня).