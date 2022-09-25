Ярмоленко сравнялся с Шевченко по матчам за сборную Украины: впереди только предатель страны

Украина стала автором разгромной победы в Лиге наций. "Сине-желтые" обыграли Армению на поле соперника 0:5.

Ставшая исторической замена

Александр Петраков выставил на Армению кардинально другой состав по сравнению с матчем против Шотландии, в котором украинцы были разгромлены – 3:0. В стартовой одиннадцатке не нашлось места ни капитану Андрею Ярмоленко, ни Руслану Малиновскому, сообщает 24 канал.

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Ярмоленко появился на футбольном поле на 66-й минуте, заменив Виктора Цыганкова. Через почти 30 минут Андрей не отличился результативными действиями.

Забивали другие футболисты сборной. К моменту появления Ярмоленко на поле счет в матче уже был 0:2 в пользу "сине-желтых". После чего мяч еще трижды побывал в армянских воротах. Авторами голов стали Артем Довбык (дубль) и Даниил Игнатенко.

Украина разгромила Армению на виду ее фанатов 0:5.

Символический матч для Ярмолы

Для Ярмоленко этот поединок стал 111-м в футболке национальной команды. Футболист Аль-Айна сравнялся по количеству сыгранных матчей за сборную с обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко.

Одно из преимуществ у Шевы осталось. Бывший форвард забил за украинскую сборную 48 голов в 111 матчах. За это Ярмоленко за такое сыгранное количество встреч наколотил 45 мячей. А это на три меньше, чем у легенд сборной.

Интересно, что журналисты уже тоже путают Ярмоленко с Шевченко. Один из таких моментов состоялся на пресс-конференции перед матчем Шотландия – Украина.

Уже 27 сентября Ярмоленко может переплюнуть бывшего тренера сине-желтых. В этот день Украина в ключевом матче по борьбе за первое место в группе примет Шотландию в Лиге наций.

Больше сыгранных матчей только у предателя Украины Анатолия Тимощука. Псевдопатриот имеет в своем активе 144 поединка в сине-желтой футболке.