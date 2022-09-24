"Они попали под наш каток": Петраков поддержал тренера сборной Армении после разгрома

Наставник "сине-желтых" ответил на вопросы журналистов после победы над Арменией. Александр Петраков похвалил своих подопечных.

Сборная Украины уверенно одолела Армению в матче Лиги наций. Команда Александра Петракова забила сопернику пять "сухих" мячей.

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После игры коуч "сине-желтых" пообщался со СМИ. Александр Васильевич высказался об игре команды, а также заявил о планах обыграть Шотландию в решающем матче.

Футбол бывает очень жестоким. Еще 21 сентября я был в таком положении, где сейчас находится главный тренер сборной Армении и вся команда. Хочу поддержать их. Есть такое выражение – они попали под каток. Под наш каток. Я не боюсь критики, такая у меня должность. Для меня эта критика была очень тяжела сначала, а сейчас я все понимаю.

Я не удивлен такому результату. Очень хорошо, что после такого болезненного поражения ребята все поняли и выполнили. Я им очень благодарен, это чисто их победа. Как тренеру мне очень приятно, что не опустили руки, вышли и все выполнили. Это заслуга ребят. У меня в сборной нет основных игроков, у нас единственный коллектив. Не может быть в сборной первый и второй состав. Вышли ребята – и не подвели, хотя было тяжело.

У многих ребят нет игровой практики в клубах, я успокоил их и доверился. А они все выполнили. Мы еще в игре и хотим реванша. А как оно уже получится... Это спорт, но мы хотим обыграть Шотландию. Сделаем все возможное для этого, но мы не знаем, как оно будет,

– заявил Петраков.

Готовимся к решающей битве с Шотландией

Победа позволяет нашей команде набрать 10 баллов в группе и выйти на первое место. Правда, вечером Шотландия может обойти команду Петракова, если не проигрывает Ирландию.

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Следующая игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций.