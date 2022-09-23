Хорошая кадровая ситуация: Петраков рассказал о состоянии сборной Украины перед матчем против Армении

Наставник национальной команды признал справедливость поражения Шотландих. Александр Васильевич упомянул о кадровых проблемах и рассказал о нынешней ситуации

Уже в субботу сборная Украины по футболу проведет второй сентябрьский матч в Лиге наций. Первую игру команда Александра Петракова провалила, уступив разгромно Шотландии.

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Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная Армении. В преддверии матча коуч команды пообщался со СМИ, рассказав о ситуации в команде.

Нам очень тяжело играть, когда нет основных исполнителей. Ребята очень старались, но они не готовы играть на таком уровне. Мы играли против футболистов, все играющих в АПЛ. Сказать, что нам не повезло, я не могу. Они нас переиграли в этот раз, переиграли в желании. Это Лига наций, право на ошибку есть у всех. У нас сейчас хорошая кадровая ситуация. У нас есть 24 игрока, три голкипера. в 5 утра прилетел Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко уже здоров, ничего не беспокоит,

– отметил Петраков

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Также Александр Васильевич прокомментировал роль Александра Зинченко в команде. Игрок Арсенала вынужден пропустить сентябрьский сбор из-за травмы.

Саша – лидер нашей сборной. Нам его не хватало, но это футбольная жизнь. Он мне позвонил по телефону, сказал, что произошла такая травма. Очень расстроен, что не поможет сборной. Но сейчас есть кем его заменить. У нас нет пяти основных игроков, для нас это много, но шансы получат другие футболисты,

– сказал Петраков.

Напомним, что после четырех туров сборная Украины имеет 7 очков в активе и занимает второе место. Шотландия опережает "сине-желтых" на два балла.

Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Начало – в 16:00 по киевскому времени.