"Кайфую от работы с ним": Лунин рассказал, кто ему нравится в сборной Украины

Вратарь Реала прокомментировал "сухую" игру против Армении и предстоящую встречу с Шотландией. Также Андрей отметил высокие тренировочные качества ассистента Александра Петракова.

Сборная Украины уверенно одолела Армению в матче Лиги наций. Команда Александра Петракова забила сопернику пять "сухих" мячей.

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Этот поединок стал первым за долгое время для Андрея Лунина, сидящего в Реале на скамье запасных под Тибо Куртуа. После игры вратарь поделился эмоциями от "сухого" матча.

Это было нам нужно, чтобы остаться в игре. Мы знали, что дома соперник более агрессивен, чем на выезде. Были некоторые ошибки, это всегда случается. Важно для уверенности и покоя, сыгравших на ноль. Это дает некоторый позитив.

Сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня. Тренировочный процесс в клубе у меня на самом высоком уровне, это не секрет. В сборной такая же ситуация, здесь тренер Вячеслав Кернозенко, я кайфую от работы с ним.

После матча с Арменией нужно восстановиться на все 100%, чтобы быть готовым. Все понимают, что это будет за встречу. Трудный соперник, настраиваемся на победу. Эта победа не расслабляет команду,

– заявил Лунин.

Только победа с Шотландией

Победа над Арменией позволяет нашей команде набрать 10 очков в группе, но Шотландия все равно остается впереди. Расстояние – два балла.

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Лобная игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций. Нас устроит только победа.