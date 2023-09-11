Петраков с Арменией проиграл лобовой матч Хорватии: игру останавливали из-за флага Нагорного Карабаха
Кавказская команда не смогла взять очки в битве с фаворитом группы, и теперь рискует не попасть на Евро. Встреча прерывалась из-за появления дрона над полем.
В Европе продолжаются матчи квалификации Евро-2024. Есть неплохие шансы на проход сборная Армении, которую в этом году возглавил экстренер сборной Украины Александр Петраков, пишет 24 канал.
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Кавказцы провели лобовой матч против прямого конкурента по борьбе за топ-2 Хорватии. Бронзовые призеры ЧМ-2022 были очевидными фаворитами встречи.
В итоге игра прошла под полную диктовку гостей, но подопечные Златко Далича ограничились одним голом. Его в начале матча забил Андрей Крамарич, добив мяч в сетку после углового.
К слову, в середине первого тайма судье пришлось останавливать матч. Над полем пролетел дрон с флагом непризнанной Народно-Карабахской республики. Игра была возобновлена только после его исчезновения.
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После пяти сыгранных матчей Армения имеет 7 баллов и занимает третье место. Отставание от Турции и Хорватии составляет три очка. Команде Петракова осталось еще сыграть против Латвии, Вельса и Хорватии.
Видеообзор матча Армения – Хорватия: