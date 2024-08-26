Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд. Дюплантис обновил свое же достижение, которое теперь составляет 6.26 метра, пишет 24 Канал.

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Фантастическое достижение

Легкоатлет уверенно одержал победу на соревнованиях в Польше уже после первых трех прыжков, самый высокий из которых был на 6 метров. Бронзовый и серебряный призеры также преодолели эту отметку, однако за большее количество попыток.

После этого Арман перенес планку на рекордную высоту 6,26 метра. Первый прыжок оказался неудачным, однако уже во второй попытке шведу удалось в очередной раз переписать историю легкой атлетики.

Он успел вовремя перебросить руку через планку, которая закачалась, но все же устояла. Это позволило записать в актив Дюплантису уже десятый мировой рекорд в карьере.

Прыжки с шестом, мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6.26 метра

2. Сэм Кендрикс (США) – 6.00

3. Эммануил Каралис (Греция) – 6.00

Как Арман Дюплантис установил десятый мировой рекорд: смотрите видео

Отметим, что Арман Дюплантис остается неизменным обладателем мирового рекорда с февраля 2020 года. Предыдущее достижение он установил на Олимпиаде в Париже всего за 20 дней до выступления в Хожуве – это самый короткий отрезок между установлением рекордов в карьере шведского спортсмена на открытых аренах.