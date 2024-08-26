Шведський спортсмен Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд. Дюплантіс оновив своє ж досягнення, яке тепер становить 6.26 метри, пише 24 Канал.

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Фантастичне досягнення

Легкоатлет впевнено здобув перемогу на змаганнях у Польщі вже після перших трьох стрибків, найвищий з яких був на 6 метрів. Бронзовий та срібний призери також подолали цю позначку, проте за більшу кількість спроб.

Після цього Арман переніс планку на рекордну висоту 6,26 метра. Перший стрибок виявився невдалим, проте вже у другій спробі шведу вдалося вчергове переписати історію легкої атлетики.

Він встиг вчасно перекинути руку через планку, яка захиталася, але все ж таки встояла. Це дозволило записати в актив Дюплантісу вже десятий світовий рекорд у кар'єрі.

Стрибки з жердиною, чоловіки

1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.26 метра

2. Сем Кендрікс (США) – 6.00

3. Еммануїл Каралис (Греція) – 6.00

Як Арман Дюплантіс встановив десятий світовий рекорд: дивіться відео

Зазначимо, що Арман Дюплантіс залишається незмінним володарем світового рекорду з лютого 2020 року. Попереднє досягнення він встановив на Олімпіаді в Парижі лише за 20 днів до виступу в Хожуві – це найкоротший відрізок між встановленням рекордів у кар'єрі шведського спортсмена на відкритих аренах.