Арис – Динамо: онлайн-трансляция дебютного матча киевлян в Лиге конференций

Киевское Динамо в четверг, 10 августа, проведет первый матч в Лиге конференций. В третьем раунде квалификации Динамо на выезде сыграет против греческого Ариса. Онлайн-трансляция матча Арис – Динамо доступна на сайте 24 Канала.

Динамо впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций – до этого киевский клуб не выступал в третьем по силе еврокубковом турнире. Однако начать свой путь придется с квалификации. В третьем раунде квалификации Динамо сыграет против греческого Ариса.

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Первый матч состоится в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса. И начнется в 21:15 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 17 августа. Его команды проведут в Бухаресте. Если Динамо по сумме двух матчей сможет преодолеть Арис, то в плей-офф сыграет против победителя пары Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). Поражение в противостоянии с Арисом или плей-офф будет означать окончание еврокубковой кампании для Динамо в этом сезоне.

Онлайн-трансляция матча Арис – Динамо доступна на сайте 24 Канала.

Арис – Динамо онлайн-трансляция