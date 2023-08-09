Динамо вперше у своїй історії зіграє в Лізі конференцій – до цього київський клуб не виступав в третьому за силою єврокубковому турнірі. Однак почати свій шлях доведеться з кваліфікації. У третьому раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького Аріса.

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Перший матч відбудеться в Салоніках на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса. І розпочнеться о 21:15 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 17 серпня. Його команди проведуть в Бухаресті. Якщо Динамо за сумою двох матчів зуміє подолати Аріс, то у плей-офф зіграє проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). Поразка у протистоянні з Арісом або в плей-офф означатиме закінчення єврокубкової кампанії для Динамо в цьому сезоні.

Онлайн-трансляція матчу Аріс – Динамо доступна на сайті 24 Каналу.

Аріс – Динамо онлайн-трансляція